اتصال طراحان به بازار تولید و حمایت از استعداد‌های استانی

قادر آشنا در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: کارگروه ساماندهی مد و لباس، براساس مصوبات قانونی، ماموریت‌های متعددی در راستای مدیریت و هدایت صنعت مد کشور دنبال می‌کند. یکی از مهم‌ترین وظایف این کارگروه، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مسئول در این حوزه است که توسط دبیرخانه آن نظارت و مدیریت می‌شود.

وی افزود: تمرکز اصلی این کارگروه بر حوزه طراحی است و باید طراحی را متناسب با فرهنگ و هویت ایرانی و هویت اسلامی ساماندهی و حمایت کند.



دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: تلاش اصلی بر ایجاد یک پیوند موثر میان طراحان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. این امر به منظور تبدیل ایده‌های خلاقانه به محصولاتی با قیمت مناسب و در دسترس برای همگان انجام می‌شود.



این مقام مسئول ادامه داد: کارگروه سامانه مد و لباس وظیفه دارد در رویداد‌ها و جشنواره‌ها، استعداد‌های برتر را به خصوص در مناطق کم برخوردار و استان‌ها شناسایی و حمایت کند.

آشنا افزود: بسیاری از طراحان مستعد در این مناطق فرصت ابراز وجود ندارند و این رویداد‌ها باعث دیده شدن این افراد می‌شود.