به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید کرامت وفا نژاد گفت: در راستای ترویج گفتمان جهادی در سطح استان مراسم تجلیل از گروه‌های جهادی دانشجویی فردا یکشنبه ۱۸ آبان ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه در سالن دکتر عسکریان دانشگاه یاسوج برگزار خواهد شد.

مسئول عملیات جهادی استان با اشاره به اینکه این همایش با حضور ۳۰ گروه جهادی برگزار می‌شود، افزود: در این همایش از گروه‌های جهادی برتر تجلیل به عمل می‌آید و شرکت برای عموم مردم در این همایش آزاد است.