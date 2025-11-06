برگزاری مراسم تجلیل از ۳۰ گروه جهادی دانشجویی در کهگیلویه و بویراحمد
مسئول عملیات جهادی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری مراسم تجلیل از ۳۰ گروه جهادی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید کرامت وفا نژاد گفت: در راستای ترویج گفتمان جهادی در سطح استان مراسم تجلیل از گروههای جهادی دانشجویی فردا یکشنبه ۱۸ آبان ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه در سالن دکتر عسکریان دانشگاه یاسوج برگزار خواهد شد.
مسئول عملیات جهادی استان با اشاره به اینکه این همایش با حضور ۳۰ گروه جهادی برگزار میشود، افزود: در این همایش از گروههای جهادی برتر تجلیل به عمل میآید و شرکت برای عموم مردم در این همایش آزاد است.