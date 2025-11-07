پخش زنده
مهدی صمیمیان فرماندارسمنان با تأکید بر ضرورت نوسازی کتابها و جذب اعضای جدید در کتابخانههای عمومی گفت: باید با استفاده از ظرفیت خیرین، شهرداری و دهیاریها، زیرساختهای فرهنگی شهرستان تقویت و دسترسی عمومی به کتاب و مطالعه گسترش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مهدی صمیمیان، فرماندار شهرستان سمنان در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان سمنان در محل سالن جلسات فرمانداری اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۷ هزار نفر عضو کتابخانههای عمومی شهرستان هستند و باید تلاش شود این میزان با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و بهروزرسانی منابع مطالعاتی افزایش یابد.
وی با بیان اینکه کتابهای موجود در کتابخانهها باید متناسب با نیازهای روز جامعه بروزرسانی شوند، افزود: کتابخانهها زمانی میتوانند مورد استقبال نسل جوان قرار گیرند که محتوای آنها با مسائل روز و موضوعات مورد علاقه جامعه همراستا باشد، در این زمینه نیاز به برنامهریزی و نوسازی جدی داریم.
صمیمیان با اشاره به وجود نزدیک به ۱۷ باب کتابخانه در شهرستان سمنان گفت: تعداد اعضای فعال به نسبت جمعیت شهرستان پایین است و باید با توسعه امکانات و فعالیتهای فرهنگی جذاب، میزان مشارکت مردم و بویژه جوانان را در حوزه کتابخوانی افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه طبق مقررات، پنج درصد از فضاهای عمومی شهری میتواند به فعالیتهای فرهنگی اختصاص یابد، افزود: شهرداری سمنان همکاری خوبی در این زمینه دارد و انتظار میرود از این ظرفیت برای ایجاد ایستگاههای مطالعه، برپایی کتابخانههای کوچک محلی و برگزاری رویدادهای فرهنگی استفاده شود.
فرماندار شهرستان سمنان با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت خیرین برای گسترش زیرساختهای فرهنگی ادامه داد: ضروری است با مشارکت دهیاری خیرآباد مکانی برای ایجاد کتابخانه در سطح روستاها در نظر گرفته شود و سه روستای دیگر نیز در برنامه احداث کتابخانه عمومی قرار دارند تا عدالت فرهنگی در سراسر شهرستان محقق شود.