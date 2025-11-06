پخش زنده
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران اعلام کرد: زنجیره ارزش خدمات فضایی کشور تکمیل شده و زمینه ارتقای حکمرانی دادهمحور و فناوریهای بومی فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، در جریان بازدید هیأتی از مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری با اشاره به تکیه پژوهشگاه بر توان داخلی تاکید کرد که طی سالهای اخیر زنجیره ارزش خدمات فضایی کشور از طراحی و ساخت تا بهرهبرداری و ارائه خدمات مبتنی بر دادههای ماهوارهای تکمیل شده و این روند، زمینهساز ارتقای حکمرانی دادهمحور و توسعه فناوریهای بومی در کشور شده است.
این هیئت به ریاست سجاد احدزاده، با هدف بررسی ظرفیتهای فناورانه کشور، تقویت همافزایی نهادی و گسترش همکاریهای راهبردی در حوزه فناوریهای پیشرفته از پژوهشگاه فضایی ایران بازدید کرد.
در جریان این بازدید، مدیران پژوهشگاه گزارشی از آخرین دستاوردهای علمی، پروژههای ملی، زیرساختهای آزمایشگاهی و برنامههای توسعهای ارائه کردند.
تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش خدمات فضایی
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، در این نشست با تشریح مأموریتهای این مجموعه گفت: پژوهشگاه طی سالهای اخیر با تکیه بر توان داخلی، زنجیره ارزش خدمات فضایی را از طراحی و ساخت تا بهرهبرداری و ارائه خدمات مبتنی بر دادههای ماهوارهای تکمیل کرده است.
او افزود: پژوهشگاه در حوزههایی همچون کشاورزی هوشمند، پایش محصولات راهبردی، مقابله با زمینخواری، مدیریت سیلاب و تخصیص هوشمند منابع توانسته است خدمات عملیاتی ارائه دهد که نتایج آن در صرفهجویی منابع و افزایش دقت تصمیمگیری ملی چشمگیر بوده است.
یزدانیان همچنین از گسترش همکاری با دانشگاهها و بخش خصوصی خبر داد و گفت: با تعریف پروژههای مشترک و استفاده از زیرساختهای پژوهشگاه، زمینه جذب نخبگان و مشارکت شرکتهای دانشبنیان در توسعه فناوریهای فضایی فراهم شده است.
نقش مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت در دیپلماسی فناوری
در ادامه، سجاد احدزاده، رئیس مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری، با بیان مأموریتهای این مرکز اظهار کرد: توسعه دیپلماسی فناوری و پیوند ظرفیتهای علمی کشور با شبکههای بینالمللی از اولویتهای دولت است.
او افزود: این مرکز بهعنوان مرجع اعزام رایزنان فناوری به سایر کشورها، با هدف شناخت زیستبوم نوآوری ایران و گسترش همکاریهای فناورانه بینالمللی فعالیت میکند و حضور مؤثر ایران در سازمان همکاری شانگهای، گروه بریکس و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل (CTCN) از دستاوردهای این رویکرد است.
به گفته وی، مأموریتهای این مرکز در سه محور اصلی شامل رفع نیازهای فناورانه تولید ملی، توسعه همکاریهای فناورانه بینالمللی و رصد فناوریهای نوپدید متمرکز است.
توافق بر گسترش همکاریهای راهبردی
در پایان این بازدید، دو مجموعه با تأکید بر همسویی مأموریتی و نگاه مشترک به آینده فناوری کشور، بر گسترش همکاریهای راهبردی در حوزههای ملی و بینالمللی توافق کردند.
بر اساس این تفاهم، پژوهشگاه فضایی ایران و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت، توسعه فناوریهای فضایی و راهبردی با رویکرد افزایش توان تولید داخلی و کاهش وابستگی را بهعنوان یکی از محورهای اصلی همکاری دنبال خواهند کرد.
همچنین طرفین بر تقویت پیوند میان نظام علم، فناوری و صنعت تأکید کردند تا دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان در پروژههای فضایی نقش فعالتری ایفا کنند.
استفاده از دادهها و خدمات فضایی برای حکمرانی هوشمند، مدیریت منابع، کشاورزی، محیطزیست و مدیریت بحران از دیگر زمینههای همکاری مشترک اعلام شد.
در حوزه بینالمللی نیز، توسعه دیپلماسی فناوری از مسیر حضور فعال در شبکههای علمی و فناورانه جهانی و بهرهگیری از ظرفیت رایزنان فناوری مورد توافق قرار گرفت.
حمایت هدفمند از نخبگان و شرکتهای فناور برای تجاریسازی دستاوردهای فضایی و سرمایهگذاری در زیرساختهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی با هدف ارتقای استانداردسازی محصولات، از دیگر محورهای این همکاری است.
همچنین مقرر شد کارگروهی مشترک میان پژوهشگاه فضایی ایران و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری تشکیل شود تا نقشهراه اجرایی این همکاریها را تدوین و پیگیری کند.