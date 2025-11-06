به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مسئول برگزاری این همایش روز پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه گفت: این رویداد با هدف ترویج ازدواج آسان، حمایت از جوانان در آستانه ازدواج و معرفی الگو‌های نیکوکار این حوزه، برگزار می‌شود.

مصطفی احمدی فر اظهار کرد: در این همایش ۱۵۰ خیر از سراسر کشور در مشهد حضور دارند و ۱۱۴ سری جهیزیه به نوعروسانی از استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی اهدا می‌شود.

او اظهار کرد: ارزش هر سری از جهیزیه‌ها حدود دو میلیارد ریال است که با مشارکت مجمع ملی خیران ازدواج جوانان و همیاری برخی از نهاد‌های ملی به زوج‌های جوان اهدا می‌شود.

وی ادامه داد: این همایش با برگزاری مراسم‌های معنوی و مذهبی و برگزاری نشست‌های مردم نهاد تا فردا جمعه (۱۶ آبان) ادامه خواهد شد.