آغاز همایش ملی «همدلانه» با محوریت ازدواج آسان در مشهد
دومین همایش ملی «همدلانه» با محوریت ازدواج آسان در مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مسئول برگزاری این همایش روز پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه گفت: این رویداد با هدف ترویج ازدواج آسان، حمایت از جوانان در آستانه ازدواج و معرفی الگوهای نیکوکار این حوزه، برگزار میشود.
مصطفی احمدی فر اظهار کرد: در این همایش ۱۵۰ خیر از سراسر کشور در مشهد حضور دارند و ۱۱۴ سری جهیزیه به نوعروسانی از استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی اهدا میشود.
او اظهار کرد: ارزش هر سری از جهیزیهها حدود دو میلیارد ریال است که با مشارکت مجمع ملی خیران ازدواج جوانان و همیاری برخی از نهادهای ملی به زوجهای جوان اهدا میشود.
وی ادامه داد: این همایش با برگزاری مراسمهای معنوی و مذهبی و برگزاری نشستهای مردم نهاد تا فردا جمعه (۱۶ آبان) ادامه خواهد شد.