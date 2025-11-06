سرپرست فرمانداری اشنویه درنشست با دهیاران برلزوم اهتمام دهیاران به پیگیری طرح‌های تولیدی و اشتغالزایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عبدالسلام مام عزیزی افزود: دهیاران طرح‌هایی که می‌توانند در روستاها اشتغال ایجاد کند را شناسایی و نسبت به فعال کردن آن اهتمام ورزند.

وی اظهار داشت:دهیاران در عرصه عمران و توسعه روستا نقش مهمی دارند و باید با تعامل و مشارکت مردم روستا پیگیر امور در حوزه‌های عمرانی، خدماتی، بهداشتی باشند.

مام عزیزی با اشاره به موضوع اشتغال که مورد تأکید مقام معظم رهبری و برنامه مهم دولت چهاردهم است، افزود: باید با فراهم سازی زیرساخت‌های لازم شهرستان را همگام با کشور به سمت توسعه همه جانبه و شکوفایی پیش ببریم و دهیاران طرح‌هایی که می‌توانند در روستاها اشتغال ایجاد کند را شناسایی و نسبت به فعال کردن آن به منظور رشد اقتصادی اهتمام ورزند.

وی گفت: بحث اشتغال و تولید در روستاها را دنبال می‌کنیم و باید از ظرفیت بنیاد برکت، بنیاد علوی و بانک های شهرستان و دستگاه های متولی در این راستا استفاده شود.

فرماندار اشنویه تصریح کرد: از ظرفیت های مهندس حسین زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم و همچنین نماینده معین و جایگاه مقام عالی استان نیز باید برای پیشرفت شهرستان استفاده کنیم.