رئیس اداره بهزیستی شهرستان چهارباغ گفت:جلب و جذب مشارکت‌های مردمی بهزیستی چهارباغ در شش ماه ابتدای امسال ۴۸ درصد افزایش یافت و به ۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، سمیه نجف‌پور با اشاره به پرداخت ۲۴۰ میلیون تومان کمک هزینه جهیزیه به ۷ نوعروس و اختصاص۱۸۰ میلیون تومان اعتبار تعمیرات و ودیعه مسکن به ۲۲ نفر گفت: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در قالب ۶۰۰ بسته معیشتی و پوشاک به مددجویان پرداخت شد.

وی از توزیع ۳۵۰ سری نوشت‌افزار با اعتبار ۷۸۰ میلیون تومان بین دانش آموزان و دانشجویان چهارباغ خبر داد و اظهار داشت: با همکاری شهرداری و جهادگران ۹۸۰ میلیون تومان اعتبار جلب و جذب شد و در ۶ ماه ابتدای امسال به ۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان رسید.

رئیس اداره بهزیستی چهارباغ با اشاره به اینکه بهزیستی در این شهرستان یک هزار و ۴۱۰ پرونده دارد، تصریح کرد: یک هزار و ۲۸۰ پرونده مرتبط با حوزه توانبخشی بود و به افراد دارای معلولیت ارائه خدمات می‌شود، ۱۳۰ پرونده هم مرتبط با دفتر زنان است.

وی به فعالیت ۵ مرکز در چهارباغ اشاره کرد و گفت: یک مرکز نگهداری بانوان، یک مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان، ۲ مرکز اقامتی ماده ۱۵ برای معتادان و یک مرکز اجتماع درمان مدار برای بازتوانی بیماران اعتیاد در حال ارائه خدمت به مردم هستند.