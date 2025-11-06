پخش زنده
رئیس دانشگاه بوعلیسینا گفت: دانشگاهها باید به اتاق فکر سیاست خارجی کشور تبدیل و تصمیمهای کلان سیاسی بر پایه دانش، گفتوگو و بینش علمی اتخاذ شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، غلامحسین مجذوبی در نشست صمیمی وزیر امور خارجه با استادان و دانشجویان دانشگاه بوعلیسینا با قدردانی از حضور عباس عراقچی در جمع دانشگاهیان تأکید کرد: حضور وزیر امور خارجه در دانشگاه، نشانه احترام دولت به افکار عمومی و نسل جوان کشور است.
او با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر افزود: اگر چه این جنگ برای ملت ایران سربلندی به همراه داشت، اما ضعفها و آسیبهایی را نیز نمایان کرد که باید در دوران بازسازی برطرف شود، بازسازی پس از جنگ تنها در بازسازی شهرها خلاصه نمیشود، بلکه باید شامل بازسازی اعتماد، عقلانیت و آیندهنگری نیز باشد.
رئیس دانشگاه بوعلیسینا تأکید کرد: شهید مهدی جمشیدی، دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلیسینا که در این جنگ به شهادت رسید، نماد پیوند میان علم، ایمان و دفاع از کرامت انسانی است و یاد او همواره در این دانشگاه زنده خواهد ماند.
مجذوبی با اشاره به ظرفیتهای علمی و بینالمللی دانشگاه تصریح کرد: هماکنون حدود ۴۰۰ دانشجوی بینالمللی در این دانشگاه مشغول تحصیلاند و دانشگاه آماده است با بهرهگیری از توان علمی استادان و پژوهشگران خود، در مسیر دیپلماسی علمی و فرهنگی کشور نقشآفرینی کند.
او افزود: دیپلماسی شهری و علمی میتواند در خدمت دیپلماسی رسمی کشور باشد و زمینهساز جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه پایدار استان همدان شود.
رئیس دانشگاه بوعلیسینا ابراز امیدواری کرد که این نشست، سرآغازی برای همکاری گستردهتر میان وزارت امور خارجه و دانشگاه بوعلیسینا در مسیر تحقق اهداف توسعه علمی و ملی کشور باشد.