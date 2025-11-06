فرمانده پاسگاه پلیس راه بجنورد گفت: ساعت ۰۲:۲۵ بامداد روز پانزدهم آبان‌ماه، یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ در مسیر غرب به شرق (بجنورد به شیروان) در حال حرکت بود که از مسیر خود خارج و واژگون شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ یزدانی گفت: در اثر این سانحه، راننده و یکی از سرنشینان خانم حدوداً ۲۸ ساله در صحنه تصادف جان خود را از دست دادند و یک سرنشین دیگر نیز مجروح و توسط نیرو‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.

وی افزود: کارشناسان پلیس‌راه علت اصلی این حادثه را بی‌توجهی به جلو و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه اعلام کرده‌اند.

فرمانده پاسگاه پلیس‌راه بجنورد در پایان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست هنگام رانندگی در شرایط شبانه، با رعایت سرعت مطمئنه و تمرکز کافی از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.