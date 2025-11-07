جهادگران برای خدمت به خط شدند
خدمت جهادی کاروان نذر خدمت در روستای نیسیان اردستان
کاروان نذر خدمت ۸ با حضور در روستای نیسیان اردستان به اهالی این منطقه خدمت رسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان با بیان اینکه در این کاروان کارگاههای فرهنگ سازی، کارآفرینی و کشاورزی نیز با حضور مربیان برگزار شد گفت: ۷۰ متخصص داخلی، مغز و اعصاب، اطفال، فیزیوتراپ، چشم پزشک و دندانپزشک نیز به مراجعه کنندگان خدمات ارائه کردند.
حیدرعلی خانبازی افزود: در مدت ۳ روز حضور کاروان نذر خدمت ۸ در روستای نیسیان بیش از ۴۰۰ نفر از خدمات این گروه بهرهمند شدند.
خدمت جهادی کاروان نذر خدمت ۸ در روستای نیسیان اردستان خدمت جهادی کاروان نذر خدمت ۸ در روستای نیسیان اردستان خدمت جهادی کاروان نذر خدمت ۸ در روستای نیسیان اردستان خدمت جهادی کاروان نذر خدمت ۸ در روستای نیسیان اردستان خدمت جهادی کاروان نذر خدمت ۸ در روستای نیسیان اردستان خدمت جهادی کاروان نذر خدمت ۸ در روستای نیسیان اردستان خدمت جهادی کاروان نذر خدمت ۸ در روستای نیسیان اردستان خدمت جهادی کاروان نذر خدمت ۸ در روستای نیسیان اردستان خدمت جهادی کاروان نذر خدمت ۸ در روستای نیسیان اردستان خدمت جهادی کاروان نذر خدمت ۸ در روستای نیسیان اردستان خدمت جهادی کاروان نذر خدمت ۸ در روستای نیسیان اردستان خدمت جهادی کاروان نذر خدمت ۸ در روستای نیسیان اردستان خدمت جهادی کاروان نذر خدمت ۸ در روستای نیسیان اردستان