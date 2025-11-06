۱۲۵ هزار و ۷۷۳ رأس دام سبک و سنگین در شهرستان سبزوار علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار گفت: در اجرای مرحله نخست طرح سراسری واکسیناسیون تب برفکی، تعداد چهار هزار و ۵۰۸ رأس دام سنگین و ۱۲۱ هزار و ۲۶۵ رأس دام سبک در سطح شهرستان به‌صورت رایگان واکسینه شدند.

دکتر برات الله زیدآبادی با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماری تب برفکی افزود: این بیماری یکی از مهم‌ترین بیماری‌های ویروسی و واگیردار در دام‌هاست که در صورت شیوع، خسارات اقتصادی قابل‌توجهی به دامداران وارد می‌کند.

او ضمن قدردانی از همکاری دامداران در اجرای این طرح، بر تداوم اقدامات پیشگیرانه و رعایت اصول بهداشتی در واحد‌های دامداری تأکید کرد و گفت: دامپزشکی همواره در خط مقدم حفظ و صیانت از سرمایه دامی کشور قرار دارد.