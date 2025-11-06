علی عسگری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی با اشاره به این که ۴۰۰۰ فقره تسهیلات مقاوم‌سازی با سقف بازپرداخت ۴۰۰ میلیون تومان برای استان مرکزی در نظر گرفته شده است، گفت: «از مجموع ۱۰۲ هزار واحد مسکن روستایی موجود در استان مرکزی، تاکنون ۶۱ هزار واحد با بهره‌گیری از تسهیلات نوسازی و مقاوم‌سازی، ایمن‌سازی شده‌اند که این آمار نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجهی در حوزه استحکام‌بخشی مسکن روستایی است.»



این بسته حمایتی جدید، شامل سهمیه ویژه‌ای از تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی و شرایط بازپرداخت بلندمدت است که منحصراً برای عملیات تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی منازل روستایی تخصیص یافته است.

بر اساس اظهارات مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی، سهمیه در نظر گرفته شده برای استان مرکزی گفت: ۴۰۰۰ فقره تسهیلات مقاوم‌سازی برای کل روستاهای تحت پوشش بنیاد مسکن در سطح استان مرکزی تخصیص یافته است.

سقف تعیین شده برای هر یک از این تسهیلات، مبلغ قابل توجه ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این مبلغ در مقایسه با سقف‌های تسهیلات دوره‌های پیشین، افزایش چشمگیری داشته و می‌تواند پوشش بهتری برای هزینه‌های روزافزون مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران فراهم آورد.



انتظار می‌رود با ورود این تسهیلات به چرخه اجرایی، شاهد شتاب گرفتن پروژه‌های ساختمانی، کاهش ریسک‌های ساخت و ساز غیرایمن و در نهایت، ارتقاء سطح کیفیت زندگی خانوارهای روستایی استان مرکزی باشیم.