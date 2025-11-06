رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بهشهر از توزیع بسته‌های معیشتی در طرح قرار دوازدهم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بهشهر از تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی در طرح قرار دوازدهم در آستانه حضرت شازده حسین این شهر خبر داد.

نعمت اللهی گفت: این دهمین مرحله در دو سال اخیر است که به نیت واقفین خیر اندیش، بسته‌های کمک معیشتی بین نیازمندان توزیع می‌شود.

رییس اداره اوقاف بهشهر تصریح کرد: این بسته‌ها شامل چندین قلم وسایل خوراکی مورد نیاز است که ارزش هر بسته یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

وی گفت: علاوه بر بسته معیشتی، تعداد ۸۵ بسته نوشت افزار هم با ارزش ۸۰۰ هزار تومان بین طلاب توزیع شد.

آستانه شاهزاده حسین در محله پیشوا بهشهر واقع است.