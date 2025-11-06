پخش زنده
رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی گفت: ۳۰ هزار قطعه مرغ در یک واحد مرغداری شهرستان شیروان به علت ابتلا به بیماری نیوکاسل و با هدف جلوگیری از خسارتهای بیشتر معدوم شد.
سید فرزین حسینی گفت: نیوکاسل بیماری تنفسی و گوارشی است که سبب تلفات بسیار در مرغدرایها میشود و معدوم سازی اقدامی کنترلی، پیشگیرانه و اقتصادی است که از شیوع آن در سایر واحدهای مرغداری جلوگیری میکند.
وی افزود: صندوق بیمه کشاورزی خسارت وارد شده به مرغدار را جبران خواهد کرد.
حسینی با بیان اینکه مرغداران باید واکسیناسیون طیور در سالنهای مرغداری انجام دهند، گفت: از مرغداران انتظار میرود تا با رعایت شیوههای قرنطینه و بیوسکوریتی در کنترل بیماریهای تنفسی و ویروسی موثر واقع شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور اداره کل دامپزشکی خراسانشمالی خاطرنشان کرد: امسال ۱۷ کانون بیماری نیوکاسل در استان شناسایی شد که این رقم پارسال ۱۰ کانون بیماری بود.
وی با بیان اینکه طیور بومی استان در سال جاری در ۲ مرحله رایگان علیه این بیماری واکسینه شدند، افزود: ۹۵۰ هزار قطعه طیور روستایی به صورت رایگان علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شدند.
نیوکاسل نوعی بیماری ویروسی است که در گونههای مختلف پرندگان اهلی و وحشی دیده میشود.