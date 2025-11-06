پخش زنده
چهار جودوکار نونهال خوزستانی به مرحله جدید اردوی آمادهسازی تیم ملی دعوت شدند که در این میان، دعوت دو دختر خوزستانی، رویدادی تاریخی برای جودوی استان بهشمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،در بخش دختران، لیلا هستموئی و نهال ایگدر و در بخش پسران شایان رحمتی و رضا حسینزاده به اردوی تیم ملی نونهالان کشور دعوت شدند.
اردوی آمادگی پسران از ۱۸ تا ۲۳ آبانماه و اردوی دختران از ۲۴ تا ۲۸ آبانماه به میزبانی استان مازندران و در شهرستان چالوس برگزار خواهد شد.
با اعلام هیات جودو استان، جودوی خوزستان در بخش دختران برای نخستینبار در طول ۵۰ سال فعالیت این رشته در استان، موفق به معرفی دو ملیپوش به تیم ملی شده است؛ اتفاقی که نقطهعطفی در تاریخ جودوی بانوان خوزستان به شمار میآید و میتواند سرآغاز فصل تازهای از رشد و توجه به استعدادهای دختران در این رشته رزمی باشد.