به گزارش؛ حجت‌الاسلام میرزایی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایلام اظهار داشت: در راستای ایجاد درآمد پایدار برای بقاع متبرکه و نیز رفاه حال زائران، با همت اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان و همکاری هیأت امنای امام‌زاده سیدعبدالله (ع)، عملیات احداث این مجموعه تجاری آغاز شده است.