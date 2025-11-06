آغاز ساخت ۱۳ دهنه مغازه در آستان امامزاده سیدعبدالله (ع)
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایلام از آغاز ساخت ۱۳ دهنه مغازه تجاری در ورودی آستان مقدس امامزاده سیدعبدالله (ع) شهرستان ایوان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجتالاسلام میرزایی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایلام اظهار داشت: در راستای ایجاد درآمد پایدار برای بقاع متبرکه و نیز رفاه حال زائران، با همت ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان و همکاری هیأت امنای امامزاده سیدعبدالله (ع)، عملیات احداث این مجموعه تجاری آغاز شده است.
وی افزود: طرح ساخت این مغازهها در مسیر ورودی آستان مقدس قرار دارد و تاکنون از پیشرفت قابل توجهی برخوردار بوده است.