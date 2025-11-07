خدمات رایگان پزشکی به ۴۰ هزار نفر در کهگیلویه و بویراحمد
مجری بنیاد علوی در کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۴۰ هزار نفر در مناطق محروم استان خدمات رایگان چشم پزشکی و دندانپزشکی دریافت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مجری برنامههای بنیاد علوی در استان گفت: بنیاد علوی در اقدامی هدفمند در راستای تحقق عدالت سلامت برنامهریزی اولیه برای ارائه خدمات جامع پزشکی و دندانپزشکی در استان کهگیلویه و بویراحمد را در دستور کار قرار داده است.
علی نیکبخت با اشاره به جزئیات این برنامه جامع تصریح کرد: برنامهریزی اولیه در ۹ شهرستان استان انجام شده و در مجموع، ۱۳۰ روستا به عنوان جامعه هدف شناسایی و سنجش اولیه وضعیت سلامت در آنها انجام شده است.
وی در ادامه با اعلام خبر آغاز فاز اجرایی این طرح بیان کرد: در آستانه حضور گروههای جهادی سلامت در سطح استان هستیم که برنامهریزی شده است تا در سال جاری، ۴۰ هزار نفر خدمات دندانپزشکی و چشم پزشکی رایگان دریافت کنند.
شهرستان بهمئی میزبان اولین اردوی جهادی
نیکبخت با بیان اینکه اولین اردوی جهادی در شهرستان بهمئی برپا خواهد شد، گفت: ۴۰ نیروی پزشک و ۲۰ دستگاه یونیت خدمات دندانپزشکی به مردم مناطق مختلف ارائه میدهند.
اهدای خدمات به ۲۵۰۰ نفر در بهمئی
مجری طرح بنیاد علوی در مورد جامعه هدف این اردوی اول اذعان داشت: در شهرستان بهمئی، ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از افراد نیازمند درجه یک و دو که تحت پوشش کمیته امداد نیستند شناسایی و خدمات را دریافت میکنند.
تمرکز اولیه بر خدمات تخصصی دندانپزشکی
وی در پاسخ به این سؤال که گروههای جهادی چه خدماتی ارائه خواهند داد، توضیح داد: در مرحله اول، گروههای جهادی دندانپزشکی مستقر خواهند شد و خدماتی شامل کارهای دهان و دندان، کشیدن، پر کردن و عصبکشی دندان را ارائه میدهند. البته در ادامه، این خدمات به صورت سیار نیز گسترش خواهد یافت و گروههای تخصصیتر مانند چشمپزشکی نیز به این مجموعه اضافه خواهند شد.
همافزانی نهادها برای پشتیبانی از اردوهای جهادی
وی با بیان اینکه هدف اصلی این جلسه، ایجاد همافزایی بیننهادی و بیندستگاهی برای رفع نیازمندیهای ضروری استقرار گروههای جهادی بود، به تشریح این نیازمندیها افزود: مواردی مانند اسکان و خوابگاه، تأمین میانوعده، ناهار و شام، همچنین تأمین مکان و تجهیزات لازم برای اجرای موفق اردوها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به جمعبندیهای خوبی رسیدیم.