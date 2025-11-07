به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مجری برنامه‌های بنیاد علوی در استان گفت: بنیاد علوی در اقدامی هدفمند در راستای تحقق عدالت سلامت برنامه‌ریزی اولیه برای ارائه خدمات جامع پزشکی و دندانپزشکی در استان کهگیلویه و بویراحمد را در دستور کار قرار داده است.

علی نیکبخت با اشاره به جزئیات این برنامه جامع تصریح کرد: برنامه‌ریزی اولیه در ۹ شهرستان استان انجام شده و در مجموع، ۱۳۰ روستا به عنوان جامعه هدف شناسایی و سنجش اولیه وضعیت سلامت در آنها انجام شده است.

وی در ادامه با اعلام خبر آغاز فاز اجرایی این طرح بیان کرد: در آستانه حضور گروه‌های جهادی سلامت در سطح استان هستیم که برنامه‌ریزی شده است تا در سال جاری، ۴۰ هزار نفر خدمات دندانپزشکی و چشم پزشکی رایگان دریافت کنند.

شهرستان بهمئی میزبان اولین اردوی جهادی

نیکبخت با بیان اینکه اولین اردوی جهادی در شهرستان بهمئی برپا خواهد شد، گفت: ۴۰ نیروی پزشک و ۲۰ دستگاه یونیت خدمات دندانپزشکی به مردم مناطق مختلف ارائه می‌دهند.

اهدای خدمات به ۲۵۰۰ نفر در بهمئی

مجری طرح بنیاد علوی در مورد جامعه هدف این اردوی اول اذعان داشت: در شهرستان بهمئی، ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از افراد نیازمند درجه یک و دو که تحت پوشش کمیته امداد نیستند شناسایی و خدمات را دریافت می‌کنند.

تمرکز اولیه بر خدمات تخصصی دندانپزشکی

وی در پاسخ به این سؤال که گروه‌های جهادی چه خدماتی ارائه خواهند داد، توضیح داد: در مرحله اول، گروه‌های جهادی دندانپزشکی مستقر خواهند شد و خدماتی شامل کار‌های دهان و دندان، کشیدن، پر کردن و عصب‌کشی دندان را ارائه می‌دهند. البته در ادامه، این خدمات به صورت سیار نیز گسترش خواهد یافت و گروه‌های تخصصی‌تر مانند چشم‌پزشکی نیز به این مجموعه اضافه خواهند شد.

هم‌افزانی نهاد‌ها برای پشتیبانی از اردو‌های جهادی