به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دوره آموزشی حکمرانی استانی برای اعضای شورای اداری استان‌ها، از جمله آذربایجان غربی، بخشی از برنامه‌های کلان وزارت کشور در جهت ارتقای توانمندی‌ها و دانش مدیران استانی است.

براتی معاون آموزش مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور گفت: هدف اصلی این دوره‌ها، آشنایی مدیران با مفاهیم نوین حکمرانی و تقویت مهارت‌های راهبردی آنها برای تصمیم‌سازی کارآمدتر است.

وی افزود:این دوره‌ها بر اساس تفاهم‌نامه وزارت کشور با نهاد‌هایی مانند دانشگاه عالی دفاع ملی و مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی برگزار می‌شوند.حکمرانی استانی

براتی بااشاره به اینکه این دوره آموزشی دهمین دوره استانی است که برگزار می‌شود گفت: امروز در عصری هستیم که همه مدیران باید درهمه حوزه‌های عمومی وتخصصی علم خود را به روز کنند.

بختیاری رئیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی بااشاره به محور‌های این دوره آموزشی گفت: محور‌های اصلی آنها شامل آشنایی با مفاهیم نوین حکمرانی تمرکز بر گذار از روش‌های مدیریت سنتی و دستوری به سمت حکمرانی علمی و مشارکتی و تقویت توانمندی‌های راهبردی و افزایش قدرت تصمیم‌سازی و حل مسائل پیچیده در سطح استان و ترویج استفاده از فناوری‌های نوین و آشنایی با نقش ابزار‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا (IoT) در تحول فرآیند‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری است.