مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی بانوان کشور با دو مدال طلا و دو مدال نقره ورزشکاران خراسان رضوی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس هیأت ورزش‌های جانبازان و توان یابان خراسان رضوی گفت: سی و نهمین دوره مسابقات، گرامیداشت شهید عوض آزموده، چهارشنبه ۱۴ آبان در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب در تهران برگزار شد و تیم خراسان رضوی با هدایت محبوبه محمدی، به عنوان چهارم این رقابت‌ها دست یافت.

محمدمهدی آخوندی اظهار داشت: در این مسابقات، دو مدال طلا توسط زهرا کرمی و سیده بیتا طیبان و دو مدال نقره توسط زینب سبیانی و نیایش رضوی، نصیب خراسان رضوی شد.