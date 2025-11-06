استاندار گیلان گفت: در صورت موافقت صنایع، استانداری آمادگی دارد شرایط تامین برق مستقلِ واحد‌های تولیدی را با مشارکت خود آن‌ها فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس استاندار گیلان امروز در نشست با جمعی از مدیران صنایع استان و در جلسه مدیریت انرژی، با اشاره به گرمای کم سابقه تابستان امسال، گفت: تابستان امسال، دمای هوا در ۵۰ روز متوالی، بالای ۳۰ درجه ثبت شد و چنین وضعیتی در تاریخ گیلان کم نظیر است.

وی افزود: سال گذشته ناترازی مصرف انرژی کشور در برخی روز‌ها به ۱۰ هزار مگاوات رسید، اما امسال این میزان به حدود ۲ تا ۳ هزار مگاوات کاهش یافت و این امر نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، نتایج مثبتی بر نحوه مصرف انرژی در استان به همراه داشت.

استاندار گیلان با بیان اینکه میزان بارش باران، پاییز امسال در استان تاکنون حدود ۱۰۰ میلی متر ثبت شده که یک‌سوم حد معمول در این فصل است، گفت: در ۴۵ روز اخیر، ۲۰ استان کشور حتی یک میلی‌متر بارش نداشتند، اما با وجود کاهش نسبی بارش‌های پاییزی در گیلان، این استان وضعیت مطلوب‌تری در مقایسه با میانگین دیگر استان‌ها در کشور داشت.

هادی حق‌شناس با تأکید بر لزوم ایجاد آمادگی برای فصل سرد، افزود: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که دمای هوای گیلان در زمستان پیش‌رو در حد معمول است، با این حال همه دستگاه‌ها باید برای صرفه‌جویی در مصرف گاز، برق و سوخت آماده باشند.

وی با اشاره به اینکه طرح‌هایی برای نصب سامانه‌های خورشیدی در ساختمان‌های اداری و مدارس استان در دست بررسی است، گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و منابع تجدیدپذیر می‌تواند بخش مهمی از ناترازی مصرف را جبران و پایداری شبکه انرژی را در فصل سرد تضمین کند.

استاندار گیلان همچنین به برگزاری اجلاس بین‌المللی پیش‌رو در رشت اشاره کرد و گفت: هدف از این اجلاس، صرفاً برگزاری یک رویداد تشریفاتی نیست، بلکه ایجاد مسیر‌های تازه برای رونق تولید، توسعه بازرگانی خارجی و افزایش صادرات استان است.

هادی حق شناس افزود: برخی از کشور‌های همسایه خارج از حوزه خزر مانند پاکستان هم برای حضورِ هیئتی از استانداران و بازرگانان خود در این اجلاس اعلام آمادگی کرده‌اند که در صورت نهایی شدن و برقراری پرواز مستقیم لاهور–رشت، این امر به گسترش روابط تجاری و گردشگری ۲ کشور کمک خواهد کرد.

وی در پایان با تأکید بر تعامل دولت و بخش خصوصی، گفت: تحقق پروژه‌های بزرگ مانند نیروگاه‌های بخش خصوصی، نیازمند برنامه ریزی کارشناسی و همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت جمعی واحد‌های تولیدی است تا بتوانیم با عبور از بحران ناترازی انرژی، از ظرفیت‌های اقتصادی و انرژی استان به بهترین شکل بهره‌برداری کنیم.