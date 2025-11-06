۸ واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی در شهرستان‌های شهرکرد و فرخشهر مورد پایش ونمونه برداری قرار گرفت.

پایش ۸ واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی در چهارمحال و بختیاری

پایش ۸ واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل محیط زیست استان گفت: این واحد‌ها شامل: کارخانه فولاد توان آور آسیا، شیرخشک نوزاد پگاه، قالیشویی ترنج، شرکت سرماسازان زردکوه بختیاری، تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شهرکرد، کشتارگاه طیورسفیدبال، کشتارگاه طیورجهانبین، تصفیه‌خانه فاضلاب شهرکرد بوده که حین بازدید توصیه‌های زیست محیطی به واحد‌های مذکور ارائه شد.

کریمی افزود: این مرحله از بازدید و نمونه برداری‌ها از واحد‌های صنعتی و خدماتی در راستای ارزیابی فصلی واحد‌های تولیدی انجام شده و پس از مشخص شدن نتایج آنالیز‌های آزمایشگاهی اقدامات بعدی در خصوص واحد‌های آلاینده بعمل خواهد آمد.