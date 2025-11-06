پخش زنده
۱۵ آبانماه در استان مرکزی بنام روز درناها نامگذاری شده و به همین مناسبت جمعی از دوستداران طبیعت و فعالان محیط زیست در استان مرکزی با حضور در حاشیه تالاب میقان بر لزوم توجه روزافزون به مسائل زیستمحیطی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امیر انصاری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی، در حاشیه مراسم به خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد که به دلیل شرایط خشکسالی و خشک شدن تالابهای شمالی کشور، از اواسط شهریور ماه امسال، شاهد ورود پرندگان مهاجر به تالاب میقان هستیم. وی افزود: «بر اساس آخرین سرشماریهای انجام شده، تاکنون حدود ۴۰ هزار قطعه پرنده مهاجر وارد تالاب میقان شدهاند که از این تعداد، حدود ۷ هزار قطعه را پرندگان ارزشمند درنا تشکیل میدهند.»