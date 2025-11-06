کمیل سوهانی نویسنده و پژوهشگر حوزه مقاومت و یکی از نویسندگان مجموعه «پایی در غزه» در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: کتاب «پایی در غزه» حاصل ۱۶ روایت از نویسندگان ایرانی است که هر یک از منظر خود به مسئله فلسطین و غزه پرداخته‌اند.

وی افزود: این مجموعه، با تأکید بر اهمیت روایت‌گری تصویری، باید هشدار داد که شکست در جنگ روایت‌ها، حتی پیروزی‌های نظامی را بی‌اثر خواهد کرد.

سوهانی گفت: این اثر حاصل دعوت از ۱۶ نویسنده ایرانی برای پاسخ به پرسش «ما چه نسبتی با غزه داریم؟» است.

وی افزود: نویسندگان با تجربه‌های زیسته و نگاه‌های متفاوت، از منظر‌های انسانی، سیاسی، فرهنگی و الهیاتی به مسئله فلسطین پرداخته‌اند.

این نویسنده با بیان اینکه در عصر جنگ روایت‌ها، داشتن قصه و تصویر درست از واقعیت، حیاتی است، گفت: اگر ما در جنگ روایت‌ها بازنده بشویم، بر فرض که پیروزی هم در میدان واقعی جنگ به دست بیاریم، آن پیروزی پایدار نخواهد بود.

وی افزود: رسانه‌های تصویری و فضای مجازی در تحریف واقعیت نقش موثری دارند و دشمن روایت‌های خود را دارد و فضا را برای ارائه روایت‌های نادرست فراهم می‌کند.

سوهانی گفت: این هنر و همت ما است که بتوانیم روایت درستی از آن چیزی که حق و حقیقت است، ارائه بدهیم.

این مستندنگار و نویسنده افزود: کتاب «پایی در غزه» با نگاهی چندصدایی، تلاش می‌کند تا از دل روایت‌های ایرانی، صدای مظلومیت و مقاومت مردم غزه را به گوش مخاطب جهانی برساند؛ صدایی که در هیاهوی رسانه‌های تحریف‌گر، نیازمند بازسازی و بازگویی مداوم است.

کتاب «پایی در غزه» به کوشش ابراهیم اکبری دیزگاه و در انتشارات سوره مهر منتشر شده است.