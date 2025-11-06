آقای احمد امین فر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، درباره فعالیت نوردکاران فولادی افزود: نوردکاران فولادی بیش از ۷۰ واحد تولیدی بخش خصوصی است که البته چند واحد تولیدی نیز به صورت بخش دولتی - خصوصی هستند. ضمن اینکه فولاد مبارکه عضو انجمن نوردکاران نشده است.

وی با بیان اینکه محصولات نهایی نورد فولادی شامل میلگرد، تیرآهن، نبشی، ناودانی و ورق‌های سرد و گرم است، گفت: بیش از ۸۰ هزار کارگر به صورت مستقیم در واحد‌های تولیدی نوردکاران فولادی مشغول به کار هستند.

دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران افزود: در سال‌های گذشته بیش از سه میلیارد دلار سرمایه گذاری در این صنعت ایجاد شده است، ضمن اینکه در سال‌های گذشته در اوج صادرات، حدود ۴ میلیارد دلار صادرات محصولات نهایی داشتیم، البته اکنون صادرات محصولات نهایی به شدت کاهش پیدا کرده است.

وی به میزان مصرف فولاد خام در واحد‌های تولیدی نوردکاران اشاره کرد و گفت: از حدود ۳۰ میلیون تن شمش فولادی که در کشور تولید می‌شود، ۱۷ تا ۱۸ میلیون تن آن به مصرف داخلی می‌رسد که می‌توان گفت، میزان مصرف فولاد خام در محصولات نهایی کشور حدود ۱۷ - ۱۸ میلیون تن است.

امین فر افزود: البته در یکی دو سال گذشته، بویژه در سال ۱۴۰۲، حدود ۳ میلیون تن صادرات محصولات نهایی نیز داشتیم که در آن سال میزان مصرف ۲۱ تا ۲۲ میلیون تن بود.

وی به ظرفیت خالی واحد‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: همه واحد‌های تولیدی فولاد اکنون با ظرفیت ۴۰ درصد کار می‌کنند و ۶۰ درصد ظرفیت شان خالی است که دلیل آن نیز مربوط به سیاست‌های داخلی است. بعبارتی ۱۷ - ۱۸ میلیون تن فولاد خامی که در نوردکاران استفاده می‌شود با ظرفیت ۴۰ درصدی است، اگر ۱۲ میلیون تن فولاد مازادی که صادرات می‌شود، به مصرف داخلی سوق داده شود، ظرفیتش را داریم یعنی اگر تمام آن ۳۰ میلیون تن شمش فولادی که در کشور تولید می‌شود، به داخل اختصاصی بدهند ما ظرفیت کافی برای به کارگیری و تولید محصولات نهایی را داریم.

دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران افزود: برخی از سال‌ها به این سمت رفتیم که همه شمش‌های تولیدی را در داخل مصرف کنیم که در سال ۱۴۰۲ صادرات محصولات نهایی مان به شدت رو به افزایش بود و ارزش افزوده بسیار بالایی ایجاد می‌کرد، اما بخشی نگری خیلی از کارشناسان و مدیران تصمیم ساز اجازه نداد که تولیدات و صادرات محصولات نهایی توسعه پیدا کند.

وی با بیان اینکه اگر از تولید محصولات نهایی حمایت شود، می‌توانیم این ظرفیت بلااستفاده را بدون سرمایه گذاری فعال کنیم، گفت: اکنون هر وقت در دولت از صنعت صحبت می‌شود، می‌گویند که سرمایه گذاری کنیم تا صادرات و ارز آوری ما بالا برود، ما بدون سرمایه گذاری می‌توانیم ارز آوری را بالا ببریم.

امین فر به اصلاح قوانین اشاره کرد و افزود: متاسفانه بخشی از مدیران دولتی و یا افرادی که از دولت جدا شده‌اند، اطلاعات و تحلیل‌های غلطی ارائه می‌کنند که منجر به تصمیمات غیر کارشناسی در وزارتخانه می‌شود.

وی به دلیل جلوگیری از صادرات محصولات نهایی اشاره کرد و گفت: به طور نمونه برخی از کارشناسان توجیه می‌کنند که صادرات محصولات نهایی با قیمت‌های پایین‌تر داره صادر می‌شود در حالی که در بررسی‌ها مشخص می‌شود که دلیل آن به قوانین و بخشنامه‌های صادر شده بر می‌گردد.

دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران افزود: در ۲۰ سال گذشته در دنیا، قیمت محصولات نهایی به طور مثال میلگرد، ۴۰ تا ۸۰ دلار بالاتر از قیمت شمش تعیین می‌شود یعنی در میان کشور‌های دنیا قیمت محصولات نهایی همیشه بالاتر از شمش و فولاد خام بوده است. اکنون باید دید چه اتفاقی در کشور می‌افتد که در مقطعی صادرات محصولات نهایی ما به قیمت شمش نزدیک می‌شود. دلیل آن این نیست که کالا ارزش ندارد بلکه دلیل اش آن است که قوانین داخلی ما طوری تنظیم شده که به جای محصول نهایی، شمش صادر شود.

وی ادامه داد: قوانین داخلی باعث می شود که صادر کنندگان محصولات نهایی مجبور شوند میلگرد را با قیمت پایین صادر کنند.