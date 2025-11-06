صف آرایی فوتبالیستهای شمس آذر مقابل ملوان در لیگ برتر
خبرهایی از صف آرایی فوتبالیستهای شمس آذر مقابل ملوان در لیگ برتر تا میزبانی قزوین از دوره مربیگری درجه B کنفدراسیون فوتبال آسیا را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
این دیدار از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه امروز در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی برگزار میشود.
شاگردان وحید رضایی در تیم شمس آذر با ۸ امتیاز در رده دوازدهم جدول رده بندی قرار دارند.
قزوین میزبان دوره مربیگری درجه B کنفدراسیون فوتبال آسیا
این دوره مربیگری با حضور ۲۴ مربی از پس فردا به میزبانی هیئت فوتبال قزوین آغاز میشود.
این دوره به مدرسی استاد میرمسعود میرزاده و نیما ماجدی برگزار خواهد شد.
دو هندبالیست استان در اردوی تیم ملی هندبال
کادرفنی تیم هندبال بزرگسالان کشور کیانوش پالاد و سعیدعلی اکبری را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.
ملی پوشان تا نوزدهم آبان تمرینات خود را در تهران پیگیری میکنند.
ملیپوشان کشورمان برای بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی عربستان آماده میشوند.