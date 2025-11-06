به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ۴۴ مسافر این قطار، سفر شش روزه خود را دیروز از تهران آغاز کرده و قرار است در مسیر شهر‌های یزد، شیراز و اصفهان از اماکن تاریخی و گردشگری این شهر‌ها دیدن کنند.

این دومین قطار گردشگری مثلث طلایی است که برای توسعه گردشگری داخلی و خصوصا حضور گردشگران در استان‌های یزد، فارس و اصفهان راه افتاده است.

گردشگران یک روز کامل را به بازدید از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و جهانی این شهر اختصاص خواهند داد و ساعت ۲۲:۴۰ امشب، مسیر خود را به سمت شیراز برای ادامه سفر در مسیر مثلث طلایی گردشگری ادامه می‌دهند.