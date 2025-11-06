پخش زنده
معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم: ثبت نام دانشجویان متقاضی وامهای دانشجویی از شنبه ۱۷ آبان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سمنان گفت: دانشجویان سراسر کشور از شنبه میتوانند با مراجعه به سامانه موجود درخواست وامهای تحصیلی خود را ثبت کنند.
صمد حاج جباری گفت: در مرحله اول وامهای تحصیلی و ودیعه مسکن و در مرحله دوم وامهای ضروری و شهریه پرداخت خواهد شد.
به گفته وی، رقم تسهیلات پرداختی دانشجویی ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، در شهرهای بالای ۵۰۰هزار نفر جمعیت، ۱۵۰ میلیون تومان و شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.