به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ۹۰ مدیر امور دانشجویی دانشگاه‌های کشور در نشستی دو روزه، مهم‌ترین مسایل و مشکلات دانشجویی را بررسی و برای رفع آن برنامه ریزی کردند.

جهانبخش دانشیان، معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، اشتراک گذاری تجارب مدیران دانشجویی دانشگاه‌ها و ارائه راه‌های حل مسائل و امور دانشجویی را هدف این نشست عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت جوانی جمعیت و توجه به دانشجویان متاهل گفت: اختصاص خوابگاه‌های متاهلی به دانشجویان متاهل یکی دیگر از برنامه‌های وزارت علوم است.

جهانبخش دانشیان همچنین با اشاره به بحث تغذیه در دانشگاه‌ها و نیز جلب رضایت دانشجویان در این خصوص گفت: به دنبال پیاده کردن چندین الگو برای حل این مشکل هستیم. وی الگوی نوین تغذیه را از جمله این طرح‌ها برشمرد.