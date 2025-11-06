پخش زنده
به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد تشکیل شورای فرهنگ عمومی، نمایش خیابانی با عنوان هیچ وقت دیر نیست در پیادهراه اصلی شهر خوی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این نمایش با موضوع سبک زندگی و نقش خانواده در ارتقای فرهنگ عمومی، به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خوی و با مدیریت و کارگردانی سلطانعلی دریادل، برای شهروندان خویی به اجرا درآمد.
در این برنامه هنرمندان تئاتر خوی با بهرهگیری از زبان نمایشی و شیوههای خیابانی، پیامهای فرهنگی و اجتماعی را در قالبی هنرمندانه برای عموم مردم بازگو کردند.
نمایش هیچ وقت دیر نیست یکی از برنامههای فرهنگی ویژه هفته گرامیداشت شورای فرهنگ عمومی در شهرستان خوی است که با هدف ترویج فرهنگ گفتوگو، همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی اجرا شد.