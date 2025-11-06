پخش زنده
پیش بینی میشود برداشت زالزالک در شهرستان اشنویه ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اشنویه با اشاره به آغاز برداشت زالزالک در این شهرستان گفت: پیش بینی میشود نزدیک به ۶۰ تن زالزالک از محدوده جنگلهای این شهرستان برداشت شود که در مقایسه با پارسال حدود ۴۰ درصد افزایش نشان میدهد.
بختیار سعدون افزود: مساحت محدوده جنگلهای زالزالک در این شهرستان بیش از ۹۸ هکتار است که بیشترین میزان آن در روستای "میرآباد" و به صورت پراکنده در روستاهای "مندان"، "شیخان" و "کانیسرخ" قرار دارد.
سعدون، با بیان اینکه شهروندان هرسال خود اقدام به جمعآوری و فروش این محصول میکنند، اظهارکرد: زالزالک در ارقام مختلف و به رنگهای زرد و قرمز به صورت طبیعی و خود رو در این شهرستان رشد میکند و نیاز به آبیاری ندارد.
وی، با اشاره به نقش درختان و درختچههای زالزالک در مقابله با فرسایش خاک افزود: درختان زالزالک با داشتن ریشههای بسیار عمیق علاوه بر اینکه از فرسایش خاک در مناطق کوهپایهای جلوگیری میکنند، میتوانند به عنوان یک پایه مناسب و مقاوم برای پیوند درختان گلابی نیز باشد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اشنویه اضافه کرد: میوه زالزالک در فصل پاییز قابلیت برداشت دارد و در مهر و آبان پس از بارش نخستین باران پاییزی برداشت آن آغاز شده و تا اواخر آبان ادامه خواهد داشت.