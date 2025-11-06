پخش زنده
امروز: -
لیگ برتر فوتبال کشور در تسخیر داوران و ناظران استان چهارمحال و بختیاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت: حمید نادری کمک داور اول و موعود بنیادیفرد داور VAR دیدار دو تیم گلگهر سیرجان و ذوبآهن اصفهان خواهند بود.
حسین زمانی افزود: همچنین وحید زمانی داور VAR دیدار دو تیم ملوان بندرانزلی و شمسآذر قزوین است.
به گفته وی: حسین امیدی فردا روز جمعه ۱۶ آبانماه به عنوان AVAR در دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال خوزستان حضور خواهد داشت.
مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت: پس فردا بهمن عبدالهی کمک داور دوم و یدالله جهانبازی ناظر دیدار دو تیم خیبر خرمآباد و تراکتور تبریز خواهند بود.