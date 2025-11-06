موزه فرش ایران در چند قدمی احیاء منظر و معماری موزه فرش ایران در چند قدمی احیاء منظر و معماری موزه فرش ایران در چند قدمی احیاء منظر و معماری موزه فرش ایران در چند قدمی احیاء منظر و معماری موزه فرش ایران در چند قدمی احیاء منظر و معماری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد اینانلو، با اشاره به احیاء منظر و معماری موزه فرش ایران با هدف زیباسازی بصری و جلوگیری از گرد افشانی آسیب زا در برخی درختان فرسوده گفت: از سال گذشته با توجه به خشکی برخی از گونه‌های گیاهی و گردافشانی درختان فرسوده عرعر با عمر ۲۰ سال در محوطه موزه فرش ایران، از طریق شهرداری نسبت به ثبت سامانه نهال و درخواست کارشناسی اقدام کردیم.

وی افزود: پس از ثبت درخواست و حضور کارشناسان در حوزه معماری و منظر سبز شهری، رأی کمیسیون مربوطه با عنوان قطع درختان فرسوده و آسیب زا صادر شد.

رئیس موزه فرش ایران به بازآفرینی منظر و معماری این موزه و رعایت اصول معماری سبز در باغ راه‌های ایرانی اشاره کرد و گفت: پس از رای صادره، جایگزینی نمونه‌های مشابه گونه‌های سبز گیاهی با عمر بالا پیشنهاد و اقدام به خریداری آنها کردیم.

وی افزود: سه اصله درخت چنار در محوطه فرش، طبق گفته کارشناسان خشک شده بود بنابراین طبق حکم جایگزینی پیشنهاد شده از طرف موزه فرش، هشت اصله درخت چنار کاشته شد.

محمد اینانلو گفت: از ابتدای تاسیس موزه فرش، چهار اصله درخت بید مجنون کاشته شده بود که متاسفانه از سال ۱۳۸۹ به دلیل عدم رسیدگی مناسب زیبایی بصری، کاملا خشک و زیبایی خود را از دست داده بودند و ۱۰ سال پیش این درختان سر برداری شده بودند و تنها تنه پوسیده‌ای از آنها باقی مانده بود که پس از خروج آنها توسط کارشناسان، از سوی موزه فرش هشت اصله درخت بید مجنون متناسب با مقیاس صحیح کارشناسی، خریداری و کاشته شد.

وی افزود: در زمان بررسی و ارائه طرح احیا منظر سبز، متوجه ۲ درخت سدروس واقع در حیاط موزه شدیم، وقتی علت خشکیدگی آنها را مطابق با تصاویر آرشیوی پیگیری کردیم اعلام شد یکی از درختان در اوایل دهه ۸۰ و درخت دوم در اوایل دهه ۹۰ قطع شده بودند بنابراین به جای ۲ اصله درخت خشک شده، چهار اصله درخت سدروس خریداری کردیم و کاشتیم.

رئیس موزه فرش ایران گفت: فضای موزه فرش ایران، ۲۰ سالی رها شده و صرفاً آبیاری می‌شد و متاسفانه کود دهی، هرس و سایر اقدامات متداول فضای سبز در آن نقشی نداشت پس از پیگیری‌های مکرر و اعلام درختان خشک و قطع شده سروناز در دهه ۸۰، چهار اصله را جانمایی کردیم.

وی افزود: میزان خشکی گونه‌های رها شده گیاهان موزه فرش و برخی ریشه‌ها یا کف‌های پوسیده سایر گونه‌ها فراتر از تصور بود بنابراین پیشنهاد بعدی ما جانمایی دیگر گونه‌های گیاهی متناسب با رنگ و ایده باغ راه ایرانی مطرح و پذیرفته شد.

محمد اینانلو گفت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته از سوی کارشناس به این نتیجه رسیدیم که روش آبیاری و میزان آن در طول این ۲۵ سال، استاندارد نبوده و در تلاش هستیم تا با حضور کارشناسان از تنش‌های آبی سایر عناصر سبز و گونه‌های باقیمانده حفاظت کنیم.

وی با اشاره به حفظ سایر درختان باقیمانده افزود: حدود چهار هزار متر لوله کشی در محوطه سبز موزه فرش به جهت نصب شیر‌های آبیاری انجام شده و هدف ما بازگرداندن الگو‌های اولیه منظر سبز در این موزه فاخر است.

رئیس موزه فرش ایران به سایر اقدامات باز پیرایی و باز طراحی گونه‌های سبز گیاهی اشاره کرد و گفت: استفاده از گونه‌های گیاهی مقاوم مثل سیکاس، برگ بو، مورت، گل رز، گل سناز هفت رنگ و شمشاد طلایی را در دستور کار قرار دادیم تا بتوانیم منظر زیبایی را در حریم موزه فرش خلق کنیم.

محمد اینانلو افزود: ساماندهی منظر موزه فرش از یک سال و نیم گذشته، ایده‌ای بود که خوشبختانه با پیگیری‌های لازم مسئولان اتفاق افتاد و مبلغ اعتباری از محلال عتبارات استان تهران جذب شد و در تلاش هستیم در نوروز سال آینده از این طرح با حضور گردشگران رونمایی کنیم.