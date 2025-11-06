پخش زنده
امروز: -
با حضور معاون برنامهریزی و محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان خوی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون برنامهریزی و محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه سرپرست معاونت اقتصادی استانداری آذربایجان غربی و فرماندار شهرستان خوی از تعدادی از واحدهای صنعتی این شهرستان بازدید کرد.
در جریان این بازدید، مسائل و مشکلات مربوط به تولید، تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و زیرساختهای واحدهای صنعتی بررسی شد و تصمیمهایی برای رفع موانع و تسهیل روند تولید اتخاذ شد.
شجاعی در حاشیه این بازدید گفت: وضعیت فناوری در بخش صنعت کشور مطلوب نیست و میزان سرمایهگذاری نیز کافی نیست. بر اساس آخرین آمارها، تنها حدود نیم درصد از محصولات صنعتی ایران با فناوری پیشرفته صادر میشود که این میزان نیازمند برنامهریزی و اقدامات جدی است.
وی افزود: برای جبران این عقبماندگی، سند راهبردی پیشرفت صنعتی کشور تدوین شده و مسیر توسعه فناوری در صنایع مختلف در افق پنجساله مشخص شده است. همچنین بسته ویژهای برای حمایت از سرمایهگذاریهای فناورانه طراحی شده که بخشی از منابع مالی آن در قالب بند «س» ماده ۹۹ قانون و نیز با استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری و بانک صنعت و معدن تأمین میشود.
شجاعی تصریح کرد: در استان آذربایجان غربی، ۱۴۸ طرح صنعتی بررسی و در گروههای مختلف طبقهبندی شده تا برای هر گروه روش مشخصی در تأمین مالی طراحی شود. پنج صندوق سرمایهگذاری وزارت صمت در حوزههای صنایع معدنی، صنایع کوچک و متوسط و صنایع پیشرفته و بانک صنعت و معدن در این مسیر همراهی میکنند.
وی میزان سرمایهگذاری مورد نیاز برای بهرهبرداری از این طرحها را بین پنج تا ده هزار میلیارد تومان اعلام کرد و تأکید کرد اجرای این برنامهها زمینهساز رونق تولید و جهش صنعتی در استان خواهد بود.
غلامحسین آزاد فرماندار شهرستان خوی نیز هدف از این بازدید را بررسی میدانی مسائل واحدهای صنعتی و دریافت حمایتهای لازم از وزارت صمت برای رفع مشکلات تولید عنوان کرد.