پخش زنده
امروز: -
استاندار بر شناخت نقاط قوت و ضعف استان در میزبانی از مسابقات ملی و بین المللی تاکید کرد و گفت: قم باید در این زمینه الگو باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ اکبر بهنام جو در جلسه ستاد هماهنگی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم بر لزوم آسیبشناسی مسابقات سالهای گذشته تأکید کرد و گفت: باید نقاط ضعف و قوت را به طور کامل شناسایی کنیم تا هر سال نسبت به سال قبل ارتقاء بهتری داشته باشیم.
وی همچنین به اهمیت برگزاری جلسات مستمر برای برنامهریزی بهتر در سالهای آینده تاکید کرد.
استاندار قم افزود: علاوه بر مسابقه، فعالیتهای دیگری نیز باید در محلات و مدارس انجام شود تا توسعه قرآنی به طور جامعتری پیگیری شود.
وی همچنین از برگزاری شب قرآن در حرم مطهر و تلاشهای صدا و سیما در این زمینه قدردانی کرد.
چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران از دهم تا شانزدهم در قم برگزار میشود.