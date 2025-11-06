ماموران انتظامی شهرستان نهبندان ۳ هزار و ۶۸۴ قطعه مرغ زنده قاچاق و بدون مجوز در بازرسی از یک دستگاه تریلی کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: مأموران پاسگاه سهل آباد شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یکدستگاه تریلی مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ دشتستانی افزود: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از تریلی، تعداد ۳ هزار و ۶۸۴ قطعه مرغ زنده بدون مجوز و قاچاق به ارزش ۷ میلیارد ریال کشف کردند.

وی گفت: ماموران در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر که به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.