رقابت تیم‌های برق شیراز و شهید قندی یزد، فردا از ساعت ۱۴ در ورزشگاه حافظیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، عباس حاجی زاده مدیر عامل باشگاه برق شیراز گفت: بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال ، دیدار تیم‌های فوتبال برق شیراز و شهید قندی یزد از هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته دو کشور که قرار بود فردا از ساعت ۱۵ در ورزشگاه حافظیه برگزار شود ، یک ساعت زودتر و از ساعت ۱۴ آغاز می‌شود.

تیم فوتبال برق شیراز از ۳ دیدار گذشته خود به دو پیروزی و یک تساوی دست یافته و با ۷ امتیاز با صدر جدول ۲ امتیاز فاصله دارد.