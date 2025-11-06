پخش زنده
نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی، نهادهها، تجهیزات آبیاری و گلخانهای در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان زنجان تا ۱۷ آبان برپاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی، نهادهها، تجهیزات آبیاری و گلخانهای در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان زنجان آغاز به کار کرد.
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، افزود:نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ادوات و ماشین آلات کشاورزی با هدف معرفی جدیدترین فناوریها و دستاوردهای این حوزه برپا شده است.
سیدرضا قندیلی افزود: در این نمایشگاه ۴۵ غرفه از استانهای تهران، یزد، خراسان رضوی، مازندران، گلستان، کردستان، آذربایجان غربی، البرز و زنجان مشارکت کردهاند.
وی، هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه را ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی، آشنایی کشاورزان با فناوریهای نوین و حمایت از تولید ملی ذکر کرد.
قندیلی افزود:این رویداد با حضور گسترده تولیدکنندگان، شرکتهای دانش بنیان و فعالان بخش کشاورزی، فرصتی ارزشمند برای تبادل دانش، تجربه و معرفی محصولات نوین فراهم میآورد.
نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ادوات و ماشین آلات کشاورزی تا ۱۷ آبان از ساعت ۱۴ تا ۲۰ پذیرای علاقهمندان است.
نمایشگاههای بین المللی کاسپین به عنوان تنها نمایشگاه ۱۰۰ درصد خصوصی ایران در برگزاری نمایشگاهها در سال ۱۳۸۳ با هدف ارتقای صنعت نمایشگاهی ایران تاسیس شد.
موقعیت مناسب جغرافیایی، راههای ارتباطی زمینی، هوایی و ریلی و نزدیکی به مرکز کشور از جمله مزایای این نمایشگاه است.