به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده محور عملیاتی شهید محمدزاده تربت‌جام گفت به همت نیرو‌های جهادی محور عملیاتی شهید محمدزاده، قرارگاه ثامن‌الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی را در راستای محرومیت‌زدایی در شهرستان تربت‌جام آغاز کرده است.

مرتضی رمضانی‌مقدم اظهار کرد: این طرح‌ها شامل احیای قنات‎ها، ساخت پل‌های روستایی، خانه عالم، غسالخانه، زمین‌های ورزشی روباز، سرویس‌های بهداشتی و حمام در منازل محروم و مخازن آب روستایی، مرمت خانه‌های محرومان، کمک به ساخت منازل محرومان و مدارس روستایی است.

وی این اقدامات را گامی مؤثر در مسیر آبادانی، امیدآفرینی و خدمت‌رسانی به مردم محروم منطقه دانست و تأکید کرد: محور عملیاتی شهید محمدزاده با تمام توان در کنار مردم ایستاده است و اجرای این طرح‌ها با هدف ارتقای کیفیت زندگی در مناطق کم‌برخوردار ادامه خواهد داشت.