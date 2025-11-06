پخش زنده
امروز: -
چهار طرح کلان اقتصادی و عمرانی استان کردستان به ارزش چهار هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان امروز با حضور رئیسجمهور بهصورت ویدئوکنفرانسی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسعود پزشکیان در سفر یکروزه خود به استان کردستان در نشست با فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران استان، پای صحبتها و مطالبات آنان نشست.
در ادامه این سفر، چهار طرح کلان استان در حوزههای آبرسانی، کشاورزی و صنعت بهصورت ویدئوکنفرانسی با حضور رئیسجمهور و مقامات استانی افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید.
طرح توسعه دو هزار هکتار از اراضی پایاب سد گاران در شهرستان مریوان، با حجم سرمایهگذاری دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و با اشتغالزایی دو هزار نفر بهصورت مستقیم و ۱۰ هزار نفر بهصورت غیرمستقیم، یکی از مهمترین طرحهای افتتاحشده در این سفر بود.
این طرح با هدف تبدیل اراضی دیم به آبی اجرا شده و میتواند در رفع مشکلات زیستمحیطی حوزه دریاچه زریوار، افزایش تولیدات کشاورزی، جلوگیری از فرسایش خاک، ارتقای بهرهوری اراضی و ایجاد اشتغال پایدار نقش مؤثری ایفا کند.
با افتتاح این طرح اراضی تحت کشت آبی استان به ۱۳۴ هزار هکتار افزایش یافت
گلخانه پنح هکتاری هیدرو پونیک باظرفیت تولید سالانه سه هزارتن گوجه فرنگی طرحی بود که در دیواندره به بهره برداری رسید
این طرح با حجم سرمایهگذاری ۲۵۰ میلیارد تومان و با هدف تولید گوجهفرنگی و انواع سبزیجات اجرا شده و برای ۶۰ نفر بهصورت مستقیم و ۱۰۰ نفر بهصورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
این گلخانه علاوه بر اشتغالزایی، میتواند در افزایش بهرهوری مصرف آب و خاک، تأمین نیاز بازار در فصول غیرزراعی، عرضه مستقیم محصولات به مصرفکنندگان، ارزآوری و توسعه کشتهای گلخانهای در منطقه مؤثر باشد.
طرح آبرسانی به شهر دهگلان از سد قوچم نیز با سرمایهگذاری یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و با هدف رفع تنش آبی و تأمین آب شرب پایدار برای جمعیت ۷۰ هزار نفری این شهرستان افتتاح شد.
اجرای این طرح علاوه بر تقویت بخش کشاورزی و صنعت دهگلان و جلوگیری از افزایش فرونشست زمینهای دشت این شهرستان، زمینه اشتغال ۳۰ نفر بهصورت مستقیم و ۵۰۰ نفر بهصورت غیرمستقیم را فراهم کرده است.
تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی شهرستانهای قروه و دهگلان تاافق ۱۴۲۵ از اهداف نهایی این طرح است.
طرح توسعه کارخانه پنجره سازی دیگر طرحی بود که در سنندج با سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی افتتاح شد.