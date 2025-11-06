پخش زنده
مراسم ایام فاطمیه در حوزه علمیه آیتالله آخوند همدانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، یکی از روحانیان تهران، در این مراسم گفت: فقه جعفری، برای حفظ دین اسلام، از ایجاد فرقههای مذهبی و تفرقه پیشگیری کرد، و در دوران امام حسن عسکری علیه السلام، بلوغ شیعه اعلام و غیبت آغاز شد.
حجتالاسلام علیرضا پناهیان، با تاکید بر اینکه فقه، نوعی آزاداندیشی را رواج میدهد که در آن انسانها بدون تعارف، حتی استاد خود را نقد و با تواضع کامل حرف حق را میپذیرند، افزود: قدرت فقه، بنابر فرموده امام راحل و رهبر معظم انقلاب، میتواند همه مشکلات نظام اسلامی را رفع کند.
او همچنین فقاهت را به دریایی تشبیه و ابراز امیدواری کرد: اوج فقاهت را با ظهور مهدی موعود عج مشاهده کنیم
حجت الاسلام پناهیان، خطاب به روحانیان و طلاب گفت: شما ادامه دهنده راه فاطمه زهرا س هستید و در پناه ایشان با تحصیل و تحقیق، به یاری دین اسلام بپردازید.