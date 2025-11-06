به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فصل ۲۰۲۵ -۲۰۲۶ لیگ بسکتبال دانشگاهی آمریکا به جریان افتاد. پارسا فلاح، ستاره ایرانی حاضر در این لیگ برای فصل جدید این رقابت‌ها راهی تیم بسکتبال دانشگاه اوکلاهما استیت شده است. اوکلاهما استیت که در کنفرانس Big ۱۲ حضور دارد، در اولین بازی فصل خود موفق شد با نتیجه ۹۵ بر ۷۱ از سد تیم دانشگاه اورال رابرتز عبور کند. پارسا فلاح در این بازی برای تیمش موفق به کسب ۱۵ امتیاز، ۸ ریباند و ۳ توپ ربایی شد.

اوکلاهما استیت در دیدار بعدی خود در لیگ NCAA، روز ۱۹ آبان به مصاف تیم دانشگاه تگزاس خواهد رفت.