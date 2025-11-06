پخش زنده
امروز: -
اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان بوکان با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بستههای معیشتی توزیع کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بوکان با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت ایام فاطمیه (س) و با هدف ترویج فرهنگ نوعدوستی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، ۶۰ بسته معیشتی میان خانوادههای نیازمند توزیع کرد.
این بستهها که شامل اقلام ضروری غذایی و مصرفی به ارزش ۱۲۰ میلیون تومان بود، در مراسمی با حضور فرمانده سپاه شهرستان و جمعی از مسئولان محلی به دست نیازمندان رسید.
این اقدام خیرخواهانه در قالب طرحهای کمک مؤمنانه و همدلی اجتماعی صورت گرفت و با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوادههای کمبرخوردار تهیه شد.
فرمانده سپاه شهرستان بوکان، در این مراسم ضمن قدردانی از مشارکت اداره اوقاف، بر اهمیت استمرار چنین برنامههایی در راستای تقویت همبستگی اجتماعی تأکید کرد.
اداره اوقاف نیز اعلام کرد، این حرکت بخشی از برنامههای گستردهتر این نهاد در زمینه امور خیریه و وقفهای عامالمنفعه است و در آینده نیز اقدامات مشابهی در دستور کار خواهد داشت.