محسن اردکانی مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، افزود:مصرف آب به ازای هر شهروند در تهران ۲۲۰ لیتر است و ۶۱ درصد مشترکان تا ۲ برابر الگوی یعنی ۲۶۰ لیتر اب مصرف می‌کنند و ۵ درصد از مشترکان نیز بیشتر از ۲ برابر الگو آب مصرف می‌کنند.

وی افزود:ضمن تشکر از ۳۴ درصد مشترکانی که الگو مصرف آب را رعایت می‌کنند گفت: از مشترکان پر مصرف خواهش می‌کنم بیشترصرفه جویی کنند واگر کمک نکنند ابی برای توزیع در شبکه‌ها نداریم.

مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب تهران با اشاره به این که خشکسالی بی سابقه را در ۶۰ سال اخیر در تهران تجربه نکرده بودیم گفت:به مشترکانی که بیش از ۲ برابر الگو اب مصرف می‌کنند و بد مصرف هستند اول اخطار می‌دهیم در صورتی که رعایت نکنند انشعاب آب ان‌ها را به طور طولانی قطع می‌کنیم، چون الان وقت بد مصرفی واسراف نیست.

وی افزود:رعایت الگو هیچ گونه کاهشی در رفاه وآسایش مشترکان ایجاد نمی‌کند، چون ۳۴ درصد از مشترکان انرا رعایت می‌کنند بقیه هم به آن‌ها بپیوندند تا این سال سخت را سپری کنیم.



