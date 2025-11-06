به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور سرپرست فرمانداری اشنویه و مسئولان دستگاه‌های خدمات رسان ، روند عملیات تسطیح و خاکبرداری طرح نهضت ملی مسکن روستای علی آباد مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.

مام عزیزی عدم تصویب اجرای زیر ساختها از جمله تامین آب و برق و گاز را از دلایل کندی عملیات عنوان کرد و افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته اخیرا موضوع در شورای تامین مسکن استان مصوب و به ادارات خدمات رسان ابلاغ شده و دستگاه‌های متولی باید سریعا اقدامات لازم را انجام دهند.

وی بر تسریع در اتمام عملیات خاکبرداری و شروع مرحله دوم طرح تاکید کرد .