۸۰ نفر از دانش آموزان دختر سپیدانی در قالب کاروان راهیان نور، به مناطق جنوب اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان سپیدان گفت: امسال در قالب نخستین کاروان راهیان نور، ۸۰ دانش آموز دختر این شهرستان با ۲ دستگاه اتوبوس عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

سرهنگ پاسدار روح الله شکوهی افزود: این دانش آموزان از مناطق یادمان‌های دهلاویه، هویزه، علقمه، اروندکنار، شلمچه و فتح المبین در اهواز بازدید می‌کنند.

وی با بیان اینکه امسال بیش از ۴۰۰ نفر در قالب پنج کاروان از این شهرستان به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام می‌شوند گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال این فرهنگ به نسل آینده با زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا از اهداف این کاروان‌ها است.

شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.