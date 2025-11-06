اختصاص تجهیزات پیشرفته نوزادی به بیمارستان ولیعصر (عج) بردسکن
در راستای ارتقای زیرساختهای درمانی شهرستان بردسکن، تجهیزات پیشرفته به بخش نوزادان بیمارستان ولیعصر (عج) اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن گفت: این تجهیزات شامل یک دستگاه ونتیلاتور نوزادی بههمراه تخت احیای نوزاد با پیگیریهای مستمر مدیریت شبکه و با حمایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد تأمین شدهاند.
دکتر حسین امامیان افزود: این تجهیزات که ارزشی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دارد، نقش بسزایی در بهبود مراقبت از نوزادان، بهویژه نوزادان نارس و دارای مشکلات تنفسی ایفا خواهد کرد.
وی با اشاره به کاهش محسوس ارجاع بیماران نوزادی به مراکز درمانی بالاتر، این اقدام را گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات درمانی شهرستان دانست و اظهار داشت: با نصب این تجهیزات، ظرفیت پاسخگویی بخش نوزادان افزایش یافته و امکان ارائه خدمات باکیفیتتر و سریعتر برای نوزادان نیازمند احیا فراهم شده است.
توسعه و نوسازی تجهیزات درمانی در بیمارستان ولیعصر (عج) در چارچوب برنامههای ارتقای سلامت نوزادان ادامه دارد.