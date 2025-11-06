بازدید از موزه‌های خراسان جنوبی امروز و فردا به مناسبت گرامیداشت روز دانش آموز رایگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر موزه‌های خراسان جنوبی گفت: به مناسبت گرامیداشت روز دانش آموز در روز‌های پنجشنبه و جمعه، ۱۵ و ۱۶ آبان ماه، برای دانش آموزان و خانواده‌های آنان به صورت رایگان خواهد بود.

بهرَوِش افزود: این فرصت ویژه، فرصتی مناسب برای آشنایی بیشتر هم‌استانی‌ها و گردشگران با میراث‌فرهنگی و تاریخی استان است و از تمامی علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم تا از این امکان بهره‌مند شوند.

وی ساعت کاری موزه‌های زیرپوشش این مجموعه را در نوبت صبح ۹ تا ۱۳:۳۰ و در نوبت عصر ۱۶ تا ۱۹ اعلام کرد.

مدیر موزه‌های استان افزود: در بیرجند سه موزه، قاین دو موزه، فردوس، طبس و نهبندان هر کدام یک موزه زیرپوشش اداره کل میراث فرهنگی است.

هم اکنون ۱۹ موزه در خراسان جنوبی فعال است که از این تعداد ۸ موزه زیرپوشش اداره کل میراث فرهنگی است.