بازدید از موزههای خراسان جنوبی امروز و فردا به مناسبت گرامیداشت روز دانش آموز رایگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر موزههای خراسان جنوبی گفت: به مناسبت گرامیداشت روز دانش آموز در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۵ و ۱۶ آبان ماه، برای دانش آموزان و خانوادههای آنان به صورت رایگان خواهد بود.
بهرَوِش افزود: این فرصت ویژه، فرصتی مناسب برای آشنایی بیشتر هماستانیها و گردشگران با میراثفرهنگی و تاریخی استان است و از تمامی علاقهمندان دعوت میکنیم تا از این امکان بهرهمند شوند.
وی ساعت کاری موزههای زیرپوشش این مجموعه را در نوبت صبح ۹ تا ۱۳:۳۰ و در نوبت عصر ۱۶ تا ۱۹ اعلام کرد.
مدیر موزههای استان افزود: در بیرجند سه موزه، قاین دو موزه، فردوس، طبس و نهبندان هر کدام یک موزه زیرپوشش اداره کل میراث فرهنگی است.
هم اکنون ۱۹ موزه در خراسان جنوبی فعال است که از این تعداد ۸ موزه زیرپوشش اداره کل میراث فرهنگی است.