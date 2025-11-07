به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز جمعه شانزدهم آبان ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان

- خیابان اطلسی اول واقع در شهرک گلستان از ساعت ۰۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

شاهرود:

- خیابان مصلی حدفاصل میدان جمهوری الی چهارراه شهید قدوسی از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰