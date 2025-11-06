پخش زنده
در حاشیه اجلاس بینالمللی مدیریت بحران در چین، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با معاون وزیر مدیریت اضطراری چین دیدار و بر گسترش همکاریهای آموزشی، امدادی و اجرایی میان دو کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در اجلاس وزیران شرایط اضطراری و مدیریت بحران کشورهای عضو ابتکار کمربند و راه در چین حضور یافت.
این اجلاس با مشارکت نمایندگان بیش از ۴۰ کشور از آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکای لاتین برگزار شد و هدف آن، تقویت همکاریهای بینالمللی در حوزه مقابله با بلایای طبیعی و انسانی، ارتقاء آمادگی اضطراری و توسعه زیرساختهای مقاوم در برابر بحرانها عنوان شده است.
در حاشیه این اجلاس، دکتر ساجدینیا با دکتر سونگ، معاون وزیر مدیریت اضطراری و رئیس مرکز ملی امداد و نجات چین دیدار و گفتوگو کرد.
سونگ در این دیدار ضمن خوشامدگویی به هیأت ایرانی، با تأکید بر روابط دیرینه و دوستانه دو کشور، ایران را دوست راهبردی چین توصیف کرد و گفت: روابط ایران و چین ریشهای هزار ساله دارد و ما آمادگی داریم همکاریهای خود را در حوزه مدیریت بحران، ایمنی معادن و صنایع نفت و پتروشیمی گسترش دهیم.
در ادامه، ساجدینیا با قدردانی از دعوت و میزبانی دولت چین اظهار داشت: ایران و چین از گذشته روابط تاریخی و فرهنگی گستردهای داشتهاند و امروز نیز با امضای سند همکاری جامع ۲۵ ساله، این روابط در مسیر تعمیق و گسترش قرار گرفته است. در چارچوب این توافق، یادداشت تفاهم همکاری در حوزه مدیریت بحران میان دو کشور در سال ۲۰۲۳ امضا شده است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار به عنوان عضو فعال در کنفرانس ابتکار کمربند و جاده در حوزه مدیریت بحران حضو یافته و تمایل دارد همکاریهای خود را با سایر کشورها در زمینه آموزش، اجرای مانورهای امدادی، تبادل تجربیات و تشکیل کارگروههای مشترک افزایش دهد.
گفتنی است، اجلاس وزیران شرایط اضطراری و مدیریت بحران کمربند و راه، با هدف ایجاد شبکه همکاری بین کشورها، توسعه سامانههای هشدار سریع، آموزش نیروهای تخصصی و ارتقای هماهنگیهای بینالمللی در مدیریت بحران برگزار شد.