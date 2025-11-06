سرپرست آموزش و پرورش کلاله گفت:صبح امروز یک مدرسه ۶ کلاسه خیرساز، در روستای کاظم خوجه کلاله در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محبوبه موسی پور گفت: مدرسه ۶ کلاسه "قلم ۱۳" با زیر بنای ۷۴۵ متر مربع، در زمینی به وسعت سه هزار متر مربع، با مشارکت یک خیر نیک اندیش و نوسازی مدارس استان؛ با هزینه بیش از ۱۵ میلیارد تومان در روستای کاظم خوجه احداث شده است.

او ادامه داد: با احداث این مدرسه ۲۳۰ دانش آموز دختر و پسر از فضای مناسب آموزشی آن بهره‌مند می‌شوند.

فراهی مدیرکل نوسازی مدارس استان در حاشیه بهره برداری از این مدرسه گفت: این چهلمین مدرسه‌ای است، که این اواخر به بهره برداری رسانده‌ایم.

فراهی گفت: از بهمن پارسال، تا کنون ۵۵ مدرسه با ۲۵۱ کلاس درس تقدیم دانش آموزان کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم تا پایان سال ۳۰ طرح را نیز تقدیم آموزش و پرورش کنیم.

زهرا گیتی نژاد مدیر موسسه خیریه مهر گیتی نیز که به کلاله آمده بود در روستای کاظم خوجه گفت: موسسه خیریه مهر گیتی، تا کنون ۶۲۰ مدرسه احداث کرده و یا در حال احداث دارد.

گیتی نژاد افزود: علاوه بر کمک‌های آموزش و کلاس‌های کنکور، بیش از ۶ هزار دانش آموز نخبه تحت بورسیه موسسه فرهنگی مهر گیتی هستند و ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان کمک مالی دریافت می‌کنند.

گفتنی است؛ در مهرماه امسال ۳ طرح آموزشی در کلاله به بهره برداری رسیده و دو طرح در مراحل پایانی ساخت است و ۶ طرح آموزشی، نیز تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.